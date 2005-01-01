Львівська мерія погодила будівництво нового міського архіву

Проект будівництва архіву обрали на архітектурному конкурсі

У п’ятницю, 19 січня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив містобудівні умови та обмеження на будівництво міського архіву та громадського центру на розі вул. Трускавецької та Пулюя у Франківському районі Львова.

Згідно з рішенням, замовником будівництва буде ЛКП «Рембуд», яке має замовити проектній організації робочий проект будівництва архіву з громадським центром.

Містобудівними умовами та обмеженнями передбачено, що архів збудують на ділянці площею 0,6 га у зоні Г-3 (зона освітньої та супутньої забудови). Максимальна висота будівлі архіву становитиме 18 м.

Нагадаємо, що проект будівництва архіву обрали на всеукраїнському архітектурному конкурсі. Перше місце серед 17 претенедентів посів проект творчої архітектурної майстерні «КУДІН» з Києва (Віктор Кудін, Михайло Карнаухов, Ольга Рябова, Надія Бесараб, Людмила Косік).

На першому поверсі архіву передбачені великий зал для зібрань, кафетерій та лаунж-зона, де мешканці зможуть просто приходити й працювати. Саме ж сховище документів буде виконане у формі кубу.

Розпочати будівництво планують у другій половині 2018 року, а завершити – у 2020 році.

Додамо, що наприкінці грудня у ЛКП «Рембуд», яке буде замовником будівництва архіву, змінився директор – підприємство очолив Михайло Сидорович, який до цього керував комунальними перевізниками – «Львівелектротрансом» та АТП-1.