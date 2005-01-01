У Львові планують створити комунальне будівельне підприємство

ЛКП «Рембуд» очолив Михайло Сидорович

На базі ЛКП «Рембуд» у Львові планують створити потужне будівельно-ремонтне підприємство зі своєю проектною групою. Про це під час представлення нового директора «Рембуду» Михайла Сидоровича розповів заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

«Михайло Сидорович має досвід кризового менеджера, який вміє піднімати підприємство з нуля. Для Львова зараз є важливим вирішення проблеми з будівництвом житла, промислових об’єктів, соціальних об’єктів для міста тощо. На базі ЛКП «Рембуд» ми вбачаємо створення потужного будівельно-ремонтного підприємства зі своєю проектною групою, з групою фахівців. Це те підприємство, яке має стати генпідрядником для будівництва соціальних об’єктів, житла та інших будь-яких об’єктів для міста», – зазначив Сергій Бабак.

Нагадаємо, що 65-річний Михайло Сидорович, який наразі також є депутатом Львівської облради, до 2015 року був директором комунального автобусного перевізника АТП-1. З 2015 року керував «Львівелектротрансом», де відзначився тим, що звільнив усіх контролерів, а за деякий час залучив до контролю за проїздом громадських активістів, запровадив модернізацію та рестайлінг трамваїв і тролейбусів, а також невчасно задекларував придбаний за 446,5 тис. грн автомобіль Mercedes-Benz S250 CDI, за що завдяки судовій тяганині зміг уникнути адміністративного покарання, але отримав догану від мерії.

У декларації перед звільненням з посади директора «Львівелектротрансу» Сидорович вказав автомобілі Land Rover та придбаний цьогоріч Mercedes-Benz, а також 312 тис. грн зарплатні, 45 тис. грн пенсії, 36,7 тис грн, 58 євро і 8 доларів банківських вкладів та 10 тис. євро готівки. Дружина Сидоровича задекларувала 8,36 млн грн зарплатні в ПАТ «Концерн Галнафтогаз», 46,6 тис. грн пенсії і 250 тис. грн доходу від відчуження майна, а також 27 тис. євро і 250 тис. грн готівки.

Замість Сидоровича «Львівелектротрансом» керуватиме Олег Береза, який досі очолював «Львівавтодор».