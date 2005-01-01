Львівська мерія повернула 30 міських маршрутів приватним перевізникам

На маршрутах працюватимуть «Фіакр-Львів», «Міра і К» та АТП-14630

Львівська мерія повернула 30 автобусних маршрутів трьом приватним перевізникам, з якими укладуть тимчасові договори до часу проведення конкурсу. Відповідне рішення у п’ятницю, 12 січня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Нагадаємо, у липні мерія передала АТП-1 маршрути приватного перевізника «Фіакр-Львів», а у грудні – ще двох перевізників «Міра і К» та АТП-14630. Однак після формальної передачі маршрутів комунальному АТП-1 на них фактично продовжували працювати приватні перевізниками, які стали підрядниками АТП-1.

Прийнятим 12 січня рішенням виконком зобов’язав управління транспорту укласти на три місяці тимчасові договори з АТП-1 на маршрути 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46; з «Фіакр-Львів» – на маршрути № 13, 17, 18, 22, 24, 30, 34, 39, 41, 43; з «Міра і К» – на маршрути № 7, 8, 11, 12, 14, 25, 27, 33, 35, 40; з АТП-14630 – на маршрути № 15, 19, 21, 23, 26, 31, 36, 38, 42, 44.

Таким чином попередні рішення виконавчого комітету про передачу маршрутів АТП-1 фактично скасовані.

Зазначимо, що передача маршрутів приватних перевізників комунальному АТП-1 була зумовлена тим, що протягом року у Львові не вдавалось провести конкурс перевізників на 46 автобусних маршрутів через низку судових позовів. Одна з основних заборон, яка стояла на заваді конкурсу, – рішення Дніпропетровського окружного адмінсуду за позовом ПП «Матеріал-Сервіс» з міста Кам’янського, яке нібито не змогло взяти участь у конкурсі. Цим рішенням суд на час розгляду справи по суті заборонив проводити засідання конкурсного комітету і визначати переможців.

У грудні відбулось чергове судове засідання у цій справі та, за словами в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олега Партики, суд скасував заборону на проведення конкурсу.

Відтак, протягом місяця мерія оголосить новий конкурс перевізників, однак уже не на 46, на 52 автобусні маршрути, оскільки за час судової тяганини завершились договори з перевізниками «Успіх БМ» на маршрути №48, 49, 50, 51, 53 та з АТП-14630 – на маршрут №54.