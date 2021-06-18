До проектів ухвал, які стосуються будівництва житлових багатоповерхівок у Львові, додаватимуть рекомендації забудовникам щодо покращення соціальної інфраструктури території поруч. Таким чином міська рада хоче долучити девелоперів до розвитку мікрорайонів та попередити інфраструктурні проблеми, які зараз, приміром, є в районі Під Голоском.

«Коли на сесію міської ради готуватимуться якісь проекти ухвал, відразу ж тією ухвалою буде даватися доручення виконавчим органам. Управління архітектури аналізуватиме містобудівну документацію в ареалі цього будівництва, визначатиме, які там є проблемні аспекти: чи достатня кількість місць у садочку, чи бракує медіатеки, чи є проблеми з дорогою чи озелененням. Потім готуватимуться рекомендації щодо пріоритетних заходів з точки зору інфраструктури, у тому числі – забудовникам, щоб вони залучалися до процесу і облаштування інфраструктури не було лише проблемою ЛМР», – цитує заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача прес-служба ЛМР.

За його словами, місто вітає нове будівництво, адже воно свідчить про хороші інвестиційні умови у Львові, проте потім є багато звернень від мешканців та громадських активістів через те, що забудовники часто забувають про інфраструктуру. Оскільки пайовий внесок у розвиток соціальної інфраструктури скасували, цим мають займатися виключно органи місцевого самоврядування.

«Ми рекомендуємо забудовникам, щоб результат їхнього будівництва був якісний і комфортний для мешканців, долучатись до розбудови соціальної інфраструктури. Обсяг такого долучення має визначатися окремо для кожного будівництва, проте в будь-якому випадку це має бути не менше розміру пайового внеску, який діяв в Україні до 2020 року, тобто 4% від кошторисної вартості будівництва», – пояснює Любомир Зубач.

Додамо, що вчора, 17 червня, на засіданні сесії ЛМР депутати не підтримали відповідне доповнення до ухвал, які були на розгляді того дня. Проте до всіх наступних проектів ухвал додаватимуть ці пункти, аби попередити надмірне навантаження на інфраструктуру від нового будівництва.