Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з мешканцями мікрорайону «Під Голоском», які вже кілька років виступають проти щільної забудови району.

Зустріч провели у понеділок, 7 червня. Спільно з мешканцями домовились змінити формат робочої групи для вирішення проблемних питань мікрорайону, зокрема затвердити оновлений склад робочої групи, до якої увійдуть профільні спеціалісти Львівської міської ради та жителі мікрорайону. Наступного тижня перше засідання робочої групи проведуть, після чого організують спільний виїзд у мікрорайон.

«До середи мають подати новий список представників громадськості для роботи в робочій групі. Буде підписано розпорядження міського голови про створення робочої групи щодо мікрорайону «Під Голоском». Очолить робочу групу керуюча справами виконавчого комітету Наталія Алєксєєва. Наступний понеділок буде перше засідання робочої групи. Ми витримали слово – у нас за рік часу не було жодних містобудівних умов та обмежень по мікрорайону «Під Голоском». Так, люди звертаються за оформленням землі і ми не можемо відмовити, але це все має робитися з інформуванням мешканців, щоб вони були ознайомлені, бо їх ініціатива для нас є дуже важлива», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами мешканців, вони вимагали відновити комунікацію громади з чиновниками, адже попередній формат робочої був недієвий.

«Ми дали свої вимоги для того, щоб змінити формат самої групи. Говорили про затвердження нового складу робочої групи, домовлялись про наступне засідання і виїзд голови у район. Наразі ми задоволені, що є комунікація та зв’язок. Про результати поки важко говорити. Ми будемо задоволені тоді, коли буде результат», – розповів представник громади мікрорайону «Під Голоском» Юрій Гупало.

Нагадаємо, торік виконком Львівської міськради призупинив видачу нових містобудівних умов та обмежень на будівництво в районі «Під Голоском».