Схема майбутнього проспекту Вернадського, що мав би з’єднати Сихів і вул. Стрийську

Держгеокадастр розпочав низку перевірок міського управління земельних ресурсів Львівської міської ради. У міськраді це пов’язують зі зверненнями до Кабміну, прокуратури й СБУ через передачу земельної ділянки, на якій була запроектована міська вулиця, у приватну власність.

Перевірки почалися після того, як міська рада виявила, що одну із земельних ділянок за кінцевою трамвая №8 на Сихові Держгеокадастр безкоштовно передав у приватну власність учаснику АТО Олегу Дідуху. Після цього він відразу продав ділянку, що формально розташована у Зубрі на території Солонківської ОТГ, зятю голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарасу Колодію.

За генеральним планом Львова, ділянка площею 2 га мала стати частиною проспекту Вернадського, добудова якого мала б з'єднати Сихів з «Ареною Львів» і вул. Стрийською. Через продаж землі під міську вулицю Львівська міська рада звернулася прокуратури, СБУ, прем’єр-міністра, міністра аграрної політики та інших держустанов.

Згідно з документами, які є в розпорядженні ZAXID.NET, у квітні 2021 року ГО «Вартові закону України», засновниками якої є колишній журналіст газети «Ратуша» Віктор Чарномський і Мирон Бохняк, звернулася до Держгеокадастру та Галицької окружної прокуратури з проханням перевірити законність ухвали Львівської міськради про виділення земельної ділянки на вул. Бальзака, 15 родині Головецьких.

На підставі цього звернення на початку липня представники Держгеокадастру ініціювали позапланову перевірку законності всіх ухвал, які затверджували депутати Львівської міськради останні шість років. Департамент містобудування надав інформацію щодо цієї ухвали, а в проведенні решти перевірки відмовив, оскільки звернення приватної особи не є підставою для масштабної перевірки законності ухвал за кілька років. Через місяць Держгеокадастр розпочав ще одну перевірку, цього разу планову, а після її завершення – продовжив перевірку ще на 30 днів.

«Насправді – це штучна перевірка. Знайшли привід, щоб прийти, а справжні її причини через те, що Львівська міська рада гостро критикувала передачу 2 га землі біля кінцевої зупинки трамвая №8 нібито учаснику АТО. Сьогодні ж ця ділянка належить зятю Богдана Дубневича. При тому, що ділянка входить у межі проектованої вул. Вернадського. Ми зверталися до низки держустанов і до правоохоронців, але на сьогодні реакції немає», – розповів ZAXID.NET заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

Наразі ZAXID.NET не вдалось отримати коментар від Держгеокадастру, однак надіслав відповідний інформаційний запит. Раніше керівництво Держгеокадасатру у Львівській області неодноразово ігнорувало журналістські запити.

Згідно з указом президента Володимира Зеленського від 15 жовтня 2020 року та відповідною постановою уряду від 28 квітня, після реформи децентралізації землі сільськогосподарського призначення мали передавати у комунальну власність територіальних громад.

Наприкінці 2020 року Держгеокадастр надіслав листа до Львівської міськради, яким задекларував передачу 48 ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 469 га.У квітні міські депутати затвердили ухвалу, якою погодились прийняти ці землі, що розташовані на території Лисиничівської, Зашківської сільських та Дублянської міської ради, у власність Львівської ОТГ. Натомість Держгеокадастр передав лише 24 ділянки, передавши решту, за даними Львівської міськради, у приватну власність.