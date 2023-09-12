Гуртожиток на вул. Кульпарківській, 139 перебуває у власності компанії, що повʼязана з російським олігархом Ігорем Чуркіним

Франківський районний суд Львова відмовився передати в комунальну власність гуртожиток, у якому живуть працівники колишнього Львівського автобусного заводу. Гуртожиток належить ТзОВ «Львівавтокомплектація», що пов’язане з росіянином та власником майна ЛАЗу Ігорем Чуркіним.

Йдеться про гуртожиток на вул. Кульпарківська, 139 площею майже 10 тис. м2. У 1994 році цей та ще два гуртожитки на вул. Науковій 16 та вул. Володимира Великого, 16 внесли до статутного капіталу держпідприємства ВАТ «Львівський автобусний завод» ще у 1994 році. У 2008 році міська рада прийняла ухвалу, за якою ці гуртожитки мали перейти у комунальну власність, утім упродовж 2016-2017 років їх приватизували ТзОВ «Львівавтокоплектація», ТОВ «Національна агенція нерухомості» та ще кілька співвласників.

Через це у 2018 році Львівська міська рада за зверненням профспілки колишнього Львівського автобусного заводу «Захист праці», подала до суду на всіх співвласників з вимогою скасувати державну реєстрацію на будівлю та передати його в комунальну власність. Раніше «Львівавтокомплектація» намагалася виселяти мешканців з гуртожитків, також для людей була загроза залишитися без тепла і світла через борги власників. Тому профспілка звернулась до міської ради через неналежне утримання власниками гуртожитка.

Під час розгляду справи суд встановив, що перш ніж передати будівлю місту, власник повинен отримати коменсацію вартості майна, тобто, передача будинка місту безкоштовно є незаконною. Крім цього, суд не взяв до уваги лист-звернення мешканців, оскільки в ньому не вказана дата, а сама профспілка створена лише 2006 року.

Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Світлана Мартьянова відмовила міськраді в задоволені позову та не передала колишній гуртожиток ЛАЗу в комунальну власність. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Зазначимо, що у серпні 2022 року суд наклав арешт на колишні гуртожитки ЛАЗу, що на вул. Кульпарківській, 139, Науковій, 16 та Володимира Великого, 16, оскільки номінальними власниками збанкрутілого заводу є громадяни Росії.

За даними YouControl, керівником «Львівавтокомплектація» є Ольга Андрєєва, а засновниками канадські компанії «Мерибені енерджі корпорейшин» та «Шиппинг текнолоджи лімітед». Ольга Андрєєва також є директоркою ТзОВ «Захід рест груп», одним із засновників якого є росіянин Ігор Чуркін, якому й належить майно колишнього автобусного заводу.