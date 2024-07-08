Йдеться про приміщення площею 54,2 м. кв. на вул. Дудаєва, 16

Управління комунальної власності Львівської міської ради продало приміщення у центрі Львова за понад 3 млн грн. Нерухомість купило київське ТОВ «Лютурус».

Йдеться про нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 54,2 м2 на вул. Дудаєва, 16. Приміщення не перебуває в оренді та не є частиною памʼятки культурної спадщини.

Майно виставили на аукціон 20 червня на онлайн-платформі Prozorro.Продажі зі стартовою ціною майже 2,5 млн грн. Аукціон провели 3 липня. Участь у торгах взяв єдиний учасник – ТОВ «Лютурус». Компанія погодилась купити приміщення за майже 3,1 млн грн. Ціна за квадратний метр становить 56,2 тис. грн або 1386 доларів.

ТОВ «Лютурус» зареєстроване у 2015 році у Києві та займається орендою нерухомості. Компанія належить киянці Олені Антоненко, а директором вказаний Віталій Захарченко. До травня 2023 року він був засновником та одноосібним власником ТОВ «Лютурус». Торік компанія купила дитячий табір під Черкасами за 14 млн грн.