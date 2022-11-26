Майстерні розташовані на вул. Антоновича, 40

Управління комунальної власності Львівської міськради продало дві будівлі закинутих майстерень на вул. Антоновича, 40 за 1,5 млн грн.

Йдеться про дві одноповерхові будівлі на вул. Антоновича, 40 – столярну майстерню площею 122,6 м2 та бляхарню площею 41,1 м2. Будівлі не перебували в оренді й не використовувались кілька років. Їх виставили на продаж 20 жовтня зі стартовою ціною 1,2 млн грн. Аукціон відбувся на електронному майданчику Prozorro. Продажі 11 листопада. Купити обидва будинки зголосилися підприємець Олександр Никитенко та ТзОВ «Персеверенс».

Переможцем аукціону стало ТзОВ «Персеверенс», що запропонувало купити будівлі за 2 млн грн, однак підприємство відмовилось підписувати з міськрадою договір купівлі продажу. Тож переможцем торгів визначили іншого учасника – Олександра Никитенка, який запропонував за лот 1,5 млн грн.

25 листопада управління комунальної власності ЛМР повідомило підприємцю про намір підписати угоду купівлі-продажу.

36-річний львівський підприємець Олександр Никитенко зареєстрований у Львові на вул. Антоновича, 38.