Червоним кольором позначена ділянка на вул. Бескидській, 33

Господарський суд Львівської області зобов’язав компанії «Львівкульттовари» та ПП «ЛС-Транс» сплатити Львівській міській раді понад 1 млн грн боргу за користування землею без відповідних документів.

Йдеться про ділянку площею 1,86 га на вул. Бескидській, 33 у Львові. Раніше ця ділянка входила до більшої – 18,6 га, яку у 1997 році Львівська міська рада передала в користування АТ «Свемон» під виробничі потреби. У 2019 році майно на цій ділянці придбали ПП «Львівкульттовари» та ПП «ЛС-Транс».

Того ж року АТ «Свемон» та інші компанії, які користувались ділянкою на вул. Бескидській, відмовились від користування нею, а нові власники майна не оформили на неї документів. Міська рада підрахувала, що за користування землею компанії заборгували понад мільйон гривень.

Суд встановив, що компанія користувалась ділянками незаконно і зобов’язав ПП «Львівкульттовари» і ПП «ЛС-Транс» сплатити по 521,8 тис. грн. Також компанії мають заплатити по майже 8 тис. грн судового збору. Суд дозволив компаніям розтермінувати виплати на пів року. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Компанія «Львівкульттовари» зареєстрована у 2004 році та займається вантажними перевезеннями. Одноосібним власником компанії вказаний Андрій Хавич. ПП «ЛС-Транс» зареєстроване у 2010 році і також займається перевезеннями. Компанія належить львів’янину Леву Голинському.