Червоним кольором позначена ділянка на вул. Данила Апостола, 10

Господарський суд Львівської області зобовʼязав компанію «Південьзахіделектромережбуд» сплатити Львівській міській раді 1,19 млн грн боргу за користування ділянкою на вул. Данила Апостола.

Як вказано в матеріалах справи, у 2010 році Львівська міська рада передала ПАТ «Південьзахіделектромережбуд» в оренду на 10 років земельну ділянку площею 1,6 га на вул. Данила Апостола, 10. На цій ділянці компанія має приватизоване майно – будівлі загальною площею понад 5,6 тис. м2.

У січні 2020 року термін дії договір оренди між ЛМР і ПАТ «Південьзахіделектромережбуд» завершився, а новий не укладався, однак компанія й надалі користувалась землею. Зокрема, тут розташовані кафе, СТО, юридичний офіс, медичний центр, а також парковка.

Після виявлення порушень, міська рада звернулась до компанії з проханням укласти новий договір оренди. Міськрада підрахувала, що за період із серпня 2021 до серпня 2024 року компанія заборгувала 1,19 млн грн і звернулась в суд.

Враховуючи обставини справи, суддя Ірина Козак позов міської ради задовольнила та зобовʼязала ПАТ «Південьзахіделектромережбуд» сплатити ЛМР 1,19 млн грн боргу та 17 тис. грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ПАТ «Південьзахіделектромережбуд» зареєстроване у 1994 році на вул. Данила Апостола та працює в електрогалузі. Фірма належить кільком компаніям, власниками крупних пакетів акцій є ПАТ «Науково-дослідний і проектний інститут “Промприлад”» та ТзОВ Р«енесанс Центр». Директором компанії вказаний Андрій Брегін – депутат Давидівської сільради.

Раніше засновниками та представниками компанії були наближені до партії «Самопоміч», а понад 10 років ПАТ «Південьзахіделектромережбуд» очолював депутат Верховної Ради 8-го скликання, член парламентської фракції «Об'єднання «Самопоміч» Лев Підлісецький, який помер у 2021 році.