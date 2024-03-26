Гаражний кооператив не сплачував орендну плату за землю під гаражами у Рясному

Львівська міськрада відсудила у гаражного кооперативу «Конвеєр» 560 тис. грн заборгованої орендної плати за землю. Йдеться про користування двома ділянками на вул. Шевченка у мікрорайоні Рясне, де розміщені гаражі.

Як розповіли в департаменті містобудування Львівської міськради, гаражний кооператив тривалий час користується двома земельними ділянками площею 3,1 га та 1,2 га на вул. Шевченка, 367. Тут розміщені гаражі, право власності на них зареєстроване на фізичних осіб на підставі довідок, виданих уже згаданим кооперативом.

«Фактично останні три роки (з 2021 до 2023 р.) «Конвеєр» користувався комунальною землею, але вирішив орендної плати не платити. Сплачував лише земельний податок. Як аргументи – мовляв, немає правових підстав для оплати, адже ухвалою ЛМР народних депутатів № 794 від 12.06.1997 ділянку йому дали в постійне землекористування. А отже, він вважає себе постійним користувачем», – розповіли в мерії.

«Утім в кооперативі «забули» про один невеличкий, але такий суттєвий нюанс – ділянку в постійне землекористування йому видали лише на 10 років, які уже минули. І, звісно, постійне землекористування за відповідачем не зареєстроване», – зауважили в департаменті містобудування.

Львівська міськрада звернулася з позовом про стягнення заборгованої орендної плати за землю. За рішенням Господарського суду Львівської області, гаражний кооператив «Конвеєр» має сплатити до міського бюджету 560 тис. грн.