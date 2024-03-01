Червоним позначене орієнтовне розташування спірної ділянки

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Фірма ТОТ» виплатити Львівській міській раді 577,8 тис. грн. Більше двох років компанія користувалась комунальною землею без дозвільних документів.

Йдеться про промислову ділянку площею 1,81 га на вул. Ковельській, 109, що перебуває в комунальній власності. Ще з 2004 року цю землю орендує ТзОВ «Фірма ТОТ» під обслуговування комплексу складів АЗС. Цей договір оренди закінчився у 2019 році, однак поки тривало переоформлення документації, з 2020 до 2021 року компанія заборгувала ЛМР 432,6 тис. грн за користування землею.

У суді представники ТзОВ «Фірма ТОТ» стверджували, що ще з 2019 року вертались із листами до ЛМР за продовженням оренди й зрештою у 2021 році відповідний договір було укладено. Тоді ж підприємці домовились із міськрадою про відшкодування боргу, однак, як повідомили представники міськради в суді, ці умови договору не були виконанні. Натомість підприємці переконували, що частково борг сплатили і взагалі просили скасувати дію відповідного договору.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Ростислав Матвіїв позов міськради задовольнив і зобов’язав ТзОВ «Фірма ТОТ» сплатити 577,8 тис. грн боргу та інфляційних витрат. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

ТзОВ «Фірма ТОТ» зареєстрована у 1994 році на вул. Варшавській, 49 у Львові. Власниками компанії є львівʼяни Іван Сухай і Юрій Циркот.