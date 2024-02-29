Червоним кольором позначені ділянки, які були в користуванні ТОВ «Будвиріб»

Сихівський районний суд міста Львова зобов’язав підприємця Ростислава Наконечного сплатити Львівській міськраді 420,4 тис. грн боргу за оренду земельної ділянки під Сихівським мостом. На самій ділянці розташовані приватизовані виробничі цехи.

Ідеться про дві комунальні ділянки площею 0,32 га та 0,0052 га, що розташовані в межах червоних ліній на просп. Червоної Калини, 18, фактично під Сихівським мостом. Як вказано в матеріалах справи, у 2008 році Львівська міськрада передала ці ділянки в користування ТОВ «Будвиріб» для обслуговування виробничих будівель і споруд в оренду на 5 років. У 2013 році міськрада продовжила термін оренди цих ділянок ще на 5 років. Після закінчення цього терміну компанія не зверталась за продовженням терміну оренди, втім продовжувала користуватись комунальною землею. Водночас підприємці зареєстрували право власності на будівлі цехів, що розташовані на комунальних землях.

Через незаконне користування комунальними ділянками Львівська міська рада звернулась в суд. Загалом за період 2021-2022 років ТОВ «Будвиріб» заборгувала місту 420,4 тис. грн. У суді власник компанії Ростислав Наконечний стверджував, що звертався в ЛМР щодо надання в оренду землі, втім відповіді не отримав.

Однак, враховуючи обставини справи, суддя Сихівського райсуду Назарій Дулебко зобов’язав Ростислава Наконечного сплатити ЛМР 420,4 тис. грн боргу. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Будвиріб» зареєстроване у 2003 році на просп. Червоної Калини та займається обслуговуванням і ремонтом автомобілів. Одноосібним власником компанії вказаний Ростислав Наконечний.