Львівські депутати востаннє збирались на пленарне засідання 24 лютого

У четвер, 30 червня, Львівська міська рада вперше від початку повномасштабного російського вторгнення збереться на сесію. Про це ZAXID.NET стало відомо з власних джерел у міськраді.

На час дії воєнного стану в Україні, який запровадили після російського вторгнення 24 лютого, порядок денний сесії та проекти ухвал, які зазвичай завчасно оприлюднювали на сайтах міськради та інформаційному порталі депутатів ЛМР, не доступні у відкритому доступі. За даними ZAXID.NET частина сесії відбуватиметься у відкритому режимі, частина в закритому.

Зазначимо, що останнє чергове пленарне засідання депутатів Львівської міськради відбулося 17 лютого. До цього засідання кілька разів переносили через ковід у депутатів. 23 лютого, після визнання Росією «ДНР» та «ЛНР», львівські депутати зібралися на позачергове засідання, де засудили дії РФ та звернулись до президента й уряду про запровадження санкцій проти країни-агресора. На позачерговому засіданні 24 лютого депутати внесли зміни до міського бюджету.

Нагадаємо, що 14 червня вперше за час війни на сесію зібралася Львівська обласна рада.