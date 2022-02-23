Депутати Львівської міської ради зібралися на позачергове засідання сесії, щоб проголосувати за звернення щодо російської агресії

Депутати Львівської міської ради під час позачергового засідання 23 лютого ухвалили заяву щодо визнання Росією «ДНР» та «ЛНР». Депутати засудили дії Росії та звернулись до президента України та уряду про запровадження санкцій проти країни-агресора. За таке звернення проголосували усі 50 присутніх на засіданні депутатів.

Депутати Львівської міської ради зібрались на позачергове засідання сесії зранку середи, 23 лютого. Секретар ради Маркіян Лопачак зачитав звернення депутатів ЛМР до президента України, уряду, а також до Росії.

«Львівська міська рада категорично засуджує рішення Російської Федерації щодо визнання терористичних утворень «ДНР» і «ЛНР». Вимагаємо від Кремля негайно вивести окупаційні війська з території України та припинити будь-яку діяльність, що спрямована проти суверенітету цивілізаційного вибору і територіальної цілісності нашої держави. Обґрунтування злочинних рішень Російської Федерації, які були публічно висловлені Володимиром Путіним, не витримують жодної критики не лише зі сторони історичної науки, але і з позиції міжнародного права та міждержавних домовленостей і свідчать про психологічну неврівноваженість очільника Російської Федерації», – йдеться у тексті звернення.

Так, серед іншого депутати закликали державну владу України:

розглянуть можливість закриття повітряного простору України для транзиту авіасполучення з Російською Федерацією, а також припинення будь-якого залізничного сполучення з Росією;

заморозити активи російського бізнесу в Україні;

прийняти постанову для проведення спрощеної процедури для закупівлі для забезпечення сил територіальної оборони та спростити постачання гуманітарної допомоги в України;

збільшити фінансування оборонних витрат;

розробити кризовий сценарій створення військово-цивільних адміністрацій;

прийняти законопроект про цивільну зброю і боєприпаси тощо.

Додамо, що за подібну заяву увечері 22 лютого проголосували депутати Львівської обласної ради.