Заяву одностайно підтримали депутати всіх фракцій

Львівська облрада у вівторок, 22 лютого, зібралася на позачергову сесію, щоби ухвалити заяву щодо ситуації на Донбасі. Депутати різко засудили рішення керівництва Росії про визнання незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР» та закликали українців об'єднати зусилля для боротьби з ворогом. Відповідну заяву одноголосно підтримав 71 присутній депутат з різних фракцій.

Депутати Львівської обласної ради закликали всі українські партії, організації, установи, підприємства та мешканців області об’єднати зусилля довкола захисту України та її територіальної цілісності.

«У нас один спільний ворог, проти якого ми маємо бути єдиними. Лише об’єднання зусиль здатне посилити обороноздатність нашої країни та забезпечити безпеку нашого регіону та кожного мешканця України», – сказано у заяві.

Обласні обранці закликали органи державної влади та органи місцевого самоврядування негайно прийняти усі необхідні рішення для посилення обороноздатності України, війська та захисту цивільного населення.

«Першочерговим вважаємо за необхідне невідкладно розглянути питання розірвання дипломатичних відносин України з Російською Федерацією, заборони ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації до часу відновлення територіальної цілісності нашої країни; ухвалити законопроект щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм та українофобію, заморозити активи російського бізнесу та власників-колаборантів в Україні, закрити кордон з Російською Федерацією», – йдеться у заяві.

Також депутати звернулися до мешканців та підприємців Львівщини з проханням відмовитися від купівлі товарів та послуг вироблених в РФ та припинити з країною-агресором зовнішньоекономічні операції.

Партнерів України та міжнародну спільноту закликали якнайшвидше ввести реальні економічні санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, заблокувати реалізацію проекту «Північний потік-2» (Nord Stream 2), ввести санкції проти членів Держдуми і Ради Федерації, які проголосували за визнання ОРДЛО, за персональні та секторальні санкції для російських громадян і економіки, ембарго на російську нафту і газ.

«Тільки таким чином ми спільно зможемо зупинити імперські амбіції керівництва кремля на відновлення Радянського Союзу, захистити людство від світової війни та тисяч людських жертв», – переконані депутати Львівщини.