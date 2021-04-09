Христина Барбуляк встановила самовільні вивіски на будинку і паркані на вул. Рубчака, 5

Господарський суд Львівської області зобов'язав департамент містобудування Львівської міської ради виплатити 90,3 тис. грн для нотаріуски Христини Барбуляк за демонтовану вивіску на її офісі. Суддя став на її сторону у суперечці з міськрадою, але суттєво зменшив суму відшкодування – Христина Барбуляк домагалася виплати майже 700 тис. грн.

Як ідеться в матеріалах справи, у лютому 2018 року департамент містобудування Львівської міськради видав наказ про демонтаж самовільних вивісок на конторі приватної нотаріуски Христини Барбуляк, що на вул. Рубчака, 5. Зазначається, що вона встановила вивіски на огорожі та будинку без дозволу міськради. Цей наказ нотаріуска оскаржила в суді і в липні 2019 року Львівський окружний адмінсуд скасував наказ департаменту про демонтаж вивісок.

Однак Христина Барбуляк подала до суду, аби отримати від міста загалом 694,3 тис. відшкодування за демонтовані вивіски та завдану моральної шкоди, оскільки в цих діях вона вбачає перешкоджання її професійній діяльності й псування репутації.

«Без вивісок я не маю права здійснювати нотаріальну діяльність. ЗУ «Про нотаріат» закріплює положення про гарантії нотаріальної діяльності як кваліфікованої юридичної допомоги», – розповіла під час засідання суду нотаріуска.

Натомість представники департаменту містобудування в суді пояснили, що за законом демонтаж самовільних вивісок здійснює КП «Адміністративно-технічне управління», натомість власник вивісок має компенсувати комунальному підприємству витрати, пов'язані з демонтажем. Крім цього, у департаменті кажуть, що повернули вивіски власниці безкоштовно, тому відшкодовувати витрати позивачці немає підстав.

Враховуючи докази та аргументи сторін, суддя Господарського суду Степан Коссак відмовив у відшкодуванні низки витрат, яких вимагала Христина Барбуляк, натомість зобов'язав департамент містобудування ЛМР виплатити їй 90,3 тис. грн моральної шкоди. Крім цього, міськрада має заплатити 1300 грн судового збору.

Як розповіли ZAXID.NET у мерії, юридичний департаменті міськради подав на це рішення апеляцію, але Західний апеляційний господарський суд, розглянувши справу 7 квітня, залишив в силі рішення Господарського суду Львівської області. Втім, мерія має намір оскаржити рішення ще у Верховному суді.