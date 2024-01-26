Львівська обласна бібліотека для дітей, що на Винниченка, 1

Львівська обласна бібліотека для дітей, що на вулиці Винниченка, 1, отримала міжнародну премію EIFL Public Library Innovation Award за проект інформаційно-психологічної безпеки дітей «П'ята стихія». У межах премії бібліотеці нададуть 1500 тис. доларів, кубок, сертифікат, рекламу через вебсайт EIFL та широку мережу контактів. Цьогоріч премію також отримали бібліотеки Кенії, Хорватії й Казахстану.

Проект «П'ята стихія» Львівська обласна бібліотека для дітей створила для дітей та підлітків від 8 до 15 років, які постраждали від російської агресії. Бібліотека організувала навчання для евакуйованої молоді зі Сходу та Півдня та львівських підлітків, щоб допомогти ВПО вдало інтегруватися у місцеве середовище. У межах проекту відбувалися заняття з протидії дезінформації, уроки української мови та програмування.

«Львівська обласна бібліотека для дітей вдруге стала володаркою престижної бібліотечної премії EIFL! Це своєрідний бібліотечний "Оскар". Премію ми отримали за проект інформаційно-психологічної безпеки дітей та підлітків "П'ята стихія", який торік реалізували за підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні в партнерстві з Українською бібліотечною асоціацією. Проект продовжується, а премію витратимо на реалізацію інноваційних послуг», – пишуть на сторінці бібліотеки.

Львівська обласна бібліотека для дітей вже отримувала премію EIFL у 2015 році за навчально-ігрову бібліотечну програму «Літерландія». Йдеться про систему інтерактивних занять для дошкільнят, які вивчають алфавіт за допомогою комп'ютерної гри «Мишеняткова Абетка».

Зазначимо, що премію EIFL Public Library Innovation Award for supporting literacy вручають з 2011 року за інновації для покращення життя громад. EIFL є некомерційною організацією, яка підтримує бібліотеки у країнах, що розвиваються.