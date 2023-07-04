Депутати затвердили керівників психоневрологічних інтернатів

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 4 липня, призначила керівників п’ятьох комунальних закладів. Попередньо в облраді провели конкурси та визначили переможців на ці посади. З ними укладуть контракти терміном на п’ять років.

Директоркою Журавненського будинку підтриманого проживання психоневрологічного типу призначили 40-річну Ольгу Буянову. Вона за фахом є лікаркою та має стаж роботи у цій сфері понад 5 років. До сьогодні виконувала обов’язки директора КЗ ЛОР «Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу».

Директором Ходорівського психоневрологічного інтернату став 63-річний Ігор Кос. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «біологія». Має стаж роботи у відповідній сфері понад 5 років. Досі був виконувачем обов’язків диретора інтернату.

Директоркою Монастироцького психоневрологічного інтернату призначили 56-річну Ганну Надяк. За освітою Ганна Надяк є вчителькою початкових класів та практичним психологом у галузі освіти. Виконувала обов’язки директорки інтернату.

Директоркою Грушківського психоневрологічного інтернату залишили 50-річну Наталію Олександренко, яка очолювала заклад упродовж останніх трьох років. Вона є лікаркою за освітою.

Директором комунального закладу «Буківський дитячий будинок-інтернат» став 34-річний Микола Стрюков. За освітою він економіст, навчався у Тернопільскому національному економічному університеті, виконував обов’язки директора цього закладу.