Кількість штатних працівників Львівської облради зменшиться на 20 осіб

У Львівській облраді планують скоротити кількість працівників апарату з 78 до 58 осіб. Зокрема, хочуть скоротити дві посади у керівництві – голови бюджетної комісії та заступника керівника справ. Відповідний проект рішення зареєстрований на сайті ЛОР у п’ятницю, 5 травня.

Проект рішення про затвердження нової структури і чисельності виконавчого апарату Львівської облради ініціювали заступник голови Юрій Холод та перший заступник Євгеній Гірник, який зараз виконує обов’язки голови ради.

Таке рішення пояснили тим, що у зв’язку з воєнним станом та утворенням обласної військової адмінстрації, а також враховуючи кількість засідань постійних комісії та сесій ради, існує об’єктивна необхідність зменшення структури та чисельності апарату Львівської обласної ради.

Пропонується зменшити кількість працівників апарату з 78 до 58 осіб (на 25,6%), скоротивши 20 штатних одиниць, що дозволить значно зекономити фонд оплати праці.

Серед посад керівництва обласної ради пропонується скоротити дві посади – голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та заступника керуючого справами обласної ради. Посаду голови бюджетної комісії пропонують вивести поза штат, так працюють голови всіх інших депутатських комісій. Досі робота голови бюджетної комісії оплачувалася з бюджету.

Також проект рішення передбачає ліквідацію двох управлінь (управління з питань економічної політики та управління адміністративного забезпечення діяльності ради, загальна чисельність 51 особа) та утворення натомість семи окремих відділів виконавчого апарату обласної ради (загальна чисельність – 38 осіб).

Проект рішення депутати мають розглянути на черговій сесії, дата якої наразі невизначена.

Нагадаємо, після запровадження воєнного стану Львівська облрада втратила більшість своїх основних функцій. Ініціативу затвердження і розподілу обласного бюджету та обласних програм перейняла на себе Львівська ОВА. Зазначимо, депутати обласної ради працюють на громадських засадах. Натомість керівництво обласної ради, голова бюджетної комісії та інші працівники апарату ради працюють у штаті та отримують зарплату.