Йдеться про будівлю обласного архіву на вул. Буйка, 4

Господарський суд Львівської області відмовився повернути будівлю обласного архіву у власність Львівської обласної ради. У 2023 року право власності на це майно зареєструвала Львівська ОВА.

Як вказано в матеріалах справи, йдеться про будівлю обласного архіву на вул. Буйка, 4 площею 3738,9 м2. У 1991 році під час реорганізації Комуністичної партії, її майно передали в обласну комунальну власність. Серед цього майна була й будівля обласного архіву.

При цьому, у листопаді та грудні державна реєстраторка Яворівської районної державної адміністрації Ірина Мазяр зареєструвала право власності на будівлю архіву за Львівською обласною військовою адміністрацією. Через це ЛОР звернулась в суд.

Однак суд встановив, що майно компартії передали у власність Львівської обласної ради народних депутатів, правонаступницею виконкому якої є Львівська ОВА. Відповідно, будівля першочергово мала належати їй, а не ЛОР.

Враховуючи обставини справи, суддя Наталія Ягічева у задоволенні позову облради відмовила. Це рішення можна оскаржити в апеляції.