Львівська облрада розділила 1,6 млрд грн на обласні програми
Найбільше коштів скерували на охорону здоров'я і дороги
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Львівська облрада на засіданні 23 грудня розподілила 1,6 млрд грн на 29 обласних програм, які будуть втілюватися коштом обласного бюджету у 2022 році. Загальне фінансування приблизно таке ж, як і рівень виконання програм у цьому році.
За рішенням депутатів, найбільші суми коштів у новому році планують скерувати на Комплексну програму підтримки галузі охорони здоров’я – 670 млн грн, Програму розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху – 170 млн грн та Комплексну програму регіонального розвитку – 132 млн грн.
На наступний рік затвердили дві нові програми – Регіональна програма інформатизації «Цифрова Львівщина» – 15 млн грн та Програму підтримки та розвитку транспорту і зв’язку – 5 млн грн.
Перелік усіх програм, які фінансуватимуть у 2022 році коштом обласного бюджету:
- Програма розвитку освіти Львівської області – 37 млн грн;
- Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області – 670 млн грн;
- Програма виконання судових рішень та виконавчих документів на 2020-2022 роки – 100 тис. грн;
- Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні – 41 млн грн;
- Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області – 54,5 млн грн;
- Регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа – 9 млн грн;
- Комплексна програма розвитку культури Львівщини – 18 млн грн;
- Обласна програма «Молодь Львівщини» – 3 млн грн;
- Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Львівщини – 52,2 млн грн;
- Програма підтримки розвитку Пласту у Львівській області – 2,3 млн грн;
- Комплексна програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики у Львівській області – 45 млн грн;
- Комплексна програма надання житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області – 3,2 млн грн;
- Регіональна програма розвитку містобудівного кадастру та просторового планування – 6 млн грн;
- Програма «Охорона, збереження і популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області –22 млн грн;
- Програма розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху – 170 млн грн;
- Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області – 52,2 млн грн;
- Програма відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних заходів – 8,1 млн грн;
- Комплексна програма підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області – 20,7 млн грн;
- Регіональна програма з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції – 26,5 млн грн;
- Програма розвитку туризму та курортів у Львівській області – 5 млн грн;
- Програма розвитку лісового господарства Львівської області – 2 млн грн;
- Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області – 33 млн грн;
- Комплексна програма регіонального розвитку Львівщини – 132 млн грн;
- Програма сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській області – 5 млн грн;
- Програма охорони навколишнього природного середовища – 50,1 млн грн;
- Комплексна програма «Безпечна Львівщина» – 20 млн грн;
- Програма покращення якості надання публічних послуг органами виконавчої влади – 60 млн грн.;
- Регіональна програма інформатизації «Цифрова Львівщина» – 15 млн грн;
- Програма підтримки та розвитку транспорту і зв'язку – 5 млн грн.