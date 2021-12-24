Депутати затвердили 1,6 млрд грн на фінансування 29 обласних програм

Львівська облрада на засіданні 23 грудня розподілила 1,6 млрд грн на 29 обласних програм, які будуть втілюватися коштом обласного бюджету у 2022 році. Загальне фінансування приблизно таке ж, як і рівень виконання програм у цьому році.

За рішенням депутатів, найбільші суми коштів у новому році планують скерувати на Комплексну програму підтримки галузі охорони здоров’я – 670 млн грн, Програму розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху – 170 млн грн та Комплексну програму регіонального розвитку – 132 млн грн.

На наступний рік затвердили дві нові програми – Регіональна програма інформатизації «Цифрова Львівщина» – 15 млн грн та Програму підтримки та розвитку транспорту і зв’язку – 5 млн грн.

Перелік усіх програм, які фінансуватимуть у 2022 році коштом обласного бюджету: