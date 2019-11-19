Львівська облрада створила комунальний м’ясокомбінат

Нове підприємство надаватиме послуги забою тварин

Львівська облрада прийняла рішення про створення нового комунального підприємства «Агроінвестиції», яке надаватиме послуги забою тварин та займатиметься переробкою тваринної продукції. За відповідне рішення на сесії у вівторок, 19 листопада, проголосували 62 депутати.

Як повідомив керівник управління майном спільної власності Львівської облради Віктор Кусий, комунальне підприємство надаватиме не лише послуги забою тварин, але й надання в оренду техніки для ягідних та молочних кооперативів. З його слів, підприємство створюють для освоєння 15,9 млн грн, виділених із держбюджету для Львівщини у межах державних програм. Окрім того, з обласного бюджету на його роботу передбачили 820 тис. грн.

Перший заступник голови Львівської облради Богдан Гагалюк пояснив, що нове підприємство також буде здійснювати переробку тваринницької продукції.

Під час обговорення деякі депутати висловили застереження щодо створення ще одного комунального підприємства, зокрема, щодо того, хто його фінансуватиме, якщо закінчаться кошти з державних програм. Керівництво облради не відповіло на ці питання депутатів.

Своїм рішенням депутати вирішили розробити і зареєструвати статут нового комунального підприємства та провести конкурс на посаду його керівника. Наразі невідомо, де буде розташоване нове комунальне підприємство.

У комунальній власності Львівської облради перебуває 107 підприємств, серед яких лісгоспи, лікарні, друкарні, бюро технічної інвентаризації, аптеки, а також кіностудія та комунальний телеканал та інші.