Львівська національна опера не працюватиме 8-9 травня

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької повідомив про закриття театру для відвідувачів 8-9 травня через ймовірність загострення у ці дні воєнних дій. Скасовано раніше заплановані на ці дні культурні події, гроші за квитки людям повернуть.

«Враховуючи високу ймовірність загострення воєнних дій впродовж 8-9 травня, задля безпеки працівників та відвідувачів, адміністрація Львівської національної опери повідомляє про закриття театру для відвідування у цей період», – йдеться у повідомленні на сторінці Львівської опери у Facebook.

Заплановані раніше події в ці дні – концерт «Єдина» у Дзеркальній залі та виконання Симфонії №3 Б. Лятошинського у Глядацькій залі 8 травня, а також індивідуальний огляд театру – не відбуватимуться.

Для повернення чи обміну квитків просять звертатися до квиткових операторів та в касу театру.

Раніше Нацполіція та РНБО попередили українців про підвищену загрозу ракетних ударів 8-9 травня. Людей просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та переходити в укриття.