Водій їздив містом у комендантську годину

Львівські патрульні зупинили автомобіль у комендантську годину. Водій не мав дозволу їздити у нічний час в умовах воєнного стану, крім того його посвідчення водія виявилося підробленим. Цей чоловік вже вдруге попадається з фальшивими документами.

Як розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова, під час дії комендантської години близько опівночі на вулиці Під Дубом поліцейські зупинили автомобіль Skoda Roomster. Посвідчення водія-іноземця мало ознаки підробки: на ньому були відсутні захисні елементи.

Посвідчення водія не мало захисних елементів

Поліцейські зазначили, що це не перший випадок з цим 31-річним чоловіком, коли він надав фальшиві документи.

«Два місяці тому патрульні зупинили цього ж водія із посвідченням водія виданим ще іншою країною. Тоді теж були ознаки підробки і експертиза підтвердила, що документ недійсний. Тоді його визнали винним за ст. 358 ККУ (підроблення та використання підроблених документів)», – розповіли у патрульній поліції.

Цього разу він пояснив, що посвідчення водія йому видало інше іноземне консульство в Україні. У повідомленні поліції не зазначено, громадянином якої країни є водій. Для з’ясування обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу.