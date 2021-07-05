Дівчата святкували день народження на Меморіалі Героїв Небесної сотні у Львові

У понеділок, 5 липня, львівська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом осквернення Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні. Йдеться про випадок, коли кілька дівчат запалювали феєрверки та танцювали на Меморіалі під час святкування 18-річчя своєї подруги.

«4 липня під час моніторигну соціальних мереж поліцейські Львівщини виявили повідомлення, проілюстроване фотографіями та відео, на яких кілька дівчат, під час святкування вісімнадцятиріччя своєї подруги, мешканки Львова, запалювали фейєрверки та танцювали під музику на Меморіалі Героїв Небесної сотні, розташованому на вулиці Підвальній», – йдеться в повідомленні поліції.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (осквернення пам’ятника) ККУ. Винуватцю загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

У Львові студентки влаштували гучне святкування дня народження з феєрверками, танцями та російською музикою на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної сотні. У суботу, 3 липня, вони оприлюднили відео зі святкування на своїх сторінках в Instagram. Така поведінка дівчат спричинила жваве обговорення та обурення в соцмережах. Попередньо відомо, що дівчатам по 18 років, одній 21, навчаються вони в університетах Львова та Тернополя.