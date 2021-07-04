Дівчата веселилися на Меморіалі Небесної сотні

У Львові молоді дівчата влаштували гучне святкування дня народження з феєрверками, танцями та російською музикою на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної сотні. Відео зі святкування вони оприлюднили на своїх сторінках в Instagram.

Про цю подію повідомила спільнота Друга приватна мемарня у Facebook.

Як видно з відео, яке поширила в суботу, 3 липня, в Instagram одна з учасниць святкування з ніком Neoniіla Mamedkhanova, дійство відбулося вночі. П’ятеро дівчат розважаюся прямо на Меморіалі пам'яті Героїв Небесної сотні, що на вул. Кривоноса у центрі Львова. Вони співають та танцюють під російську музику, одна з них задуває свічки на імпровізованому святковому торті з Kinder Сюрприз. У такий спосіб вони відзначили 18-річчя своєї подруги.