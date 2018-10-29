Львівська поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранатою свою сім’ю

Спецпризначенці брали будинок штурмом

СуспільствоОрися Шиян, 29 жовтня2920

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Львівська поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранатою свою сім’ю
фото поліції
Чоловік не йшов на контакт з правоохоронцями, тому було вирішено брати будинок штурмом

У с. Лапаївка біля Львова чоловік погрожував підірвати свою сім’ю. Його затримав спецпідрозділ поліції. Гранату РГД вилучили на експертизу.

Як інформує речниця львівської поліції Світлана Добровольська, 29 жовтня о 18:25 надійшло повідомлення про те, що 53-річний місцевий мешканець погрожує підірвати гранату в будинку, де перебуває його дружина та її родина.

На місце виїхали спецпризначенці КОРДу, вибухотехніки, керівництво поліції області.

«Чоловік не йшов на жодні перемовини та погрожував підірвати будинок. У дію було введено спецоперацію «Грім», спецпризначенці взяли штурмом будинок. Зловмисника затримано», – зазначив очільник поліції Львівщини Валерій Середа.

фото поліції

У нього вилучили гранату РГД-5. Фахівці обстежують будинок і території на наявність іншої зброї і боєприпасів.

Зловмисника затримали, він перебуватиме під вартою, поки суд не обере йому міру запобіжного заходу. Чоловік вже має судимість.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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