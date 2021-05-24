Злочинця, затриманого за грабіж, вже взяли під варту. Йому загрожує до шести років у в'язниці.

Поліція затримала іноземця, який разом із спільником кілька разів грабували мешканців Львівщини. Відомо про щонайменше три скоєні бандою злочини, про це повідомила прес-служба поліції у понеділок, 24 травня. З власних джерел ZAXID.NET відомо, що затриманий за грабіж чоловік – 58-річний громадянин Румунії.

За інформацією поліції, двоє бандитів спершу намагались видурити у своїх жертв гроші. Вони пропонували людям придбати нібито золоті перстні, які насправді були підробкою. Якщо жертви розуміли, що їх хочуть обдурити, злочинці просто виривали у них гроші та втікали на своєму Mercedes.

Автомобіль Mercedes, яким користувалися злочинці, поліція знайшла у сусідній Івано-Франківській області (фото поліції)

Поліції відомо про щонайменше три такі злочини. Зараз правоохоронці встановлюють причетність банди й до інших правопорушень. Одного із злочинців, 58-річного громадянина Румунії, поліція вже взяла під варту. Інформацію щодо його спільника-українця у поліції не надають, так само як і суму викрадених ними грошей.

За грабіж затриманому румуну загрожує до шести років ув’язнення.