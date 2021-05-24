Львівська поліція затримала за грабіж 58-річного румуна
Громадянин Румунії разом з місцевим спільником причетні щонайменше до трьох пограбувань на Львівщині
Поліція затримала іноземця, який разом із спільником кілька разів грабували мешканців Львівщини. Відомо про щонайменше три скоєні бандою злочини, про це повідомила прес-служба поліції у понеділок, 24 травня. З власних джерел ZAXID.NET відомо, що затриманий за грабіж чоловік – 58-річний громадянин Румунії.
За інформацією поліції, двоє бандитів спершу намагались видурити у своїх жертв гроші. Вони пропонували людям придбати нібито золоті перстні, які насправді були підробкою. Якщо жертви розуміли, що їх хочуть обдурити, злочинці просто виривали у них гроші та втікали на своєму Mercedes.
Автомобіль Mercedes, яким користувалися злочинці, поліція знайшла у сусідній Івано-Франківській області (фото поліції)
Поліції відомо про щонайменше три такі злочини. Зараз правоохоронці встановлюють причетність банди й до інших правопорушень. Одного із злочинців, 58-річного громадянина Румунії, поліція вже взяла під варту. Інформацію щодо його спільника-українця у поліції не надають, так само як і суму викрадених ними грошей.
За грабіж затриманому румуну загрожує до шести років ув’язнення.