Львівська псевдоріелторка отримала умовний термін за шахрайство
Юліана Дробчак отримувалша від клієнтів завдаток за оренду квартири, після чого не виходила на зв’язок
Шевченківський районний суд Львова призначив львівській ріелторці Юліані Дробчак 2 роки умовно за обман орендарів. Вона здавала неіснуючі квартири орендарям й вимагала від них сплатити завдаток.
Як вказано у матеріалах справи, наприкінці 2021 року ріелторка Юліана Дробчак створила у соцмережі Facebook спеціальну сторінку для розміщення оголошень про оренду житла. Від імені цієї сторінки вона створила кілька дописів у тематичних групах із варіантами квартир, які вона як маклерка пропонує в оренду.
У березні 2022 року вона почала домовлятися з клієнтами про показ квартир, які насправді їй не належали й яких вона не мала права здавати в оренду. Від одного з клієнтів вона отримала 3 тис. грн, після чого не виходи з ним на контакт. Від інших двох клієнтів вона отримала по 600 грн і 850 грн завдатку, після чого більше з ними не контактувала.
У суді Юліана Дробчак свою провину визнала й під час досудового слідства гроші потерпілим повернула.
Враховуючи обставини справи, 22 липня суддя Шевченківського райсуду Павло Едер визнав Юліану Дробчак винною у шахрайстві та призначив 5 років позбавлення волі. Однак від відбування покарання її звільнили, замінивши ув’язнення на 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.
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