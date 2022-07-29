Шевченківський районний суд Львова призначив львівській ріелторці Юліані Дробчак 2 роки умовно за обман орендарів. Вона здавала неіснуючі квартири орендарям й вимагала від них сплатити завдаток.

Як вказано у матеріалах справи, наприкінці 2021 року ріелторка Юліана Дробчак створила у соцмережі Facebook спеціальну сторінку для розміщення оголошень про оренду житла. Від імені цієї сторінки вона створила кілька дописів у тематичних групах із варіантами квартир, які вона як маклерка пропонує в оренду.

У березні 2022 року вона почала домовлятися з клієнтами про показ квартир, які насправді їй не належали й яких вона не мала права здавати в оренду. Від одного з клієнтів вона отримала 3 тис. грн, після чого не виходи з ним на контакт. Від інших двох клієнтів вона отримала по 600 грн і 850 грн завдатку, після чого більше з ними не контактувала.

У суді Юліана Дробчак свою провину визнала й під час досудового слідства гроші потерпілим повернула.

Враховуючи обставини справи, 22 липня суддя Шевченківського райсуду Павло Едер визнав Юліану Дробчак винною у шахрайстві та призначив 5 років позбавлення волі. Однак від відбування покарання її звільнили, замінивши ув’язнення на 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.