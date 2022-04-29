Учні школи «Ерудит» навчатимуться офлайн з 2 травня

Львівська приватна школа «Ерудит» відновлює очне навчання з понеділка, 2 травня. Діти, які перебувають за кордоном або ж з інших причин не зможуть відвідувати заняття в школі, продовжать вчитися онлайн. Також в школу «Ерудит» приймають дітей з інших навчальних закладів Львова, які не відновили очне навчання, і дітей переселенців з інших міст. Про це ZAXID.NET розповів директор школи Володимир Огура.

За словами Володимира Огури, школа «Ерудит» відновила навчання на другий день війни. Для усіх дітей організували дистанційне навчання. Втім зараз школа готова повертати дітей у навчальні класи – для цього школу максимально убезпечили та проробили алгоритм дій на випадок повітряної тривоги. Так що діти мають можливість повернутися у комфортне, безпечне середовище та навчатися разом з однолітками в класах, а не за комп’ютерами.

«Частина батьків з початку війни переїхали з дітьми за кордон, але близько половини наших дітей залишились у Львові. Усі наші діти з початку війни навчалися в онлайн форматі, який дуже добре впроваджений. Але це все одно не замінить живого спілкування. Зараз ми вирішили виходити на очне навчання, бо у нас з’явилося чимало дзвінків від батьків наших учнів та від людей, які приїхали у Львів з місць, де йдуть бойові дії. Вони цікавляться саме офлайн навчанням», – розповідає Володимир Огура.

Уроки в класах школи «Ерудит» відновлюють з понеділка, 2 травня. При цьому школа готова приймати нових учнів як на очне, так і на дистанційне навчання. Йдеться як і про учнів зі інших шкіл Львова, так і дітей з інших міст України – усіх без проблем переводять на навчання в «Ерудит».

«Частина людей, які ще не дали згоди на навчання у звичній формі, будуть продовжувати онлайн-навчання на тому ж рівні. Так само в цьому форматі будуть навчатися діти, які перебувають за кордоном», – пояснює Володимир Огура.

Навчальний рік у школі «Ерудит» продовжили до кінця червня. Усі вчителі школи з початку війни працюють і готові перейти в офлайн-навчання. Школа завдяки місцевій владі Львова отримала добре організоване бомбосховище, яке облаштоване за усіма нормами безпеки. У випадку повітряної тривоги учнів за відпрацьованим алгоритмом будуть переводити у сховище, а після відбою тривоги – назад у класи.

Записатися до школи та дізнатись усі деталі навчання в «Ерудиті» можна за номером 096 243 24 65 (за цим номером є Viber та Telegram). Більше інформації про школу – на офіційному сайті «Ерудиту».