За підсумком чотирьох етапів Олена Старікова здобула 84 бали та посіла п'яту сходинку

У вихідні у Лондоні відбувся фінальний етап Ліги чемпіонів із велосипедного спорту. Єдиною представницею України була львівська велосипедистка Олена Старікова, яка у загальному заліку стала п'ятою. Як повідомили у понеділок, 6 грудня, у прес-службі ЛОДА, за нагороди на турнірі змагались 72 учасники. Переможців визначали за сумою балів чотирьох етапів, які відбулися в Іспанії, Литві та Великій Британії. У фінальному, четвертому, етапі у дисципліні кейрін Олена фінішувала першою, а у загальному заліку стала п'ятою.

За інформацією Суспільного, Старікова змагалася у спринтерській категорії. У шести з восьми гонок вона увійшла до топ-6, а у двох посіла призові місця. Так на останньому етапі в Лондоні Олена Старікова перемогла в кейріні з часом 11.517 і швидкістю 62.513 км/год. У фінальній гонці вона перегнала олімпійську чемпіонку канадку Келсі Мітчелл, якій поступилася на Олімпійських іграх у Токіо.

Фото ЛОДА та UCI

За результатами чотирьох етапів у жіночому спринті з результатом 128 очок перемогу здобула Емма Гінце – віце-чемпіонка Олімпійських ігор-2020 у командному спринті та п'ятиразова чемпіонка світу. Друге місце із 118 очками посіла Леа Фрідріх із Німеччини, а третє зайняла Келсі Мітчелл із Канади (102 очки). Олена Старікова, яка взяла участь у всіх етапах змагань, у підсумку здобула 84 бали та посіла п'яту сходинку, поступившись лише двома очками Марті Байоні з Колумбії.

Зазначимо, що Лігу чемпіонів UCI Track Champions League Міжнародний союз велосипедистів провів уперше. Змагання складалися з серії етапів, які тривали з 6 листопада до 4 грудня. Етапів мало бути шість, але другий, який мав відбутися у Франції, та останній, який планували в Тель-Авіві, скасували через ситуацію з коронавірусом. Тож у підсумку було чотири етапи: на Майорці (Іспанія) – 6 листопада, у литовському Паневежисі – 27 листопада та два у Лондоні – 3 і 4 грудня. Переможців визначали за сумою балів цих етапів. У підсумку українка набрала 84 рейтингові очки та ввійшла до топ-5 серед 18 учасниць.

25-річна Олена Старікова представниця Львівської школи вищої спортивної майстерності та Навчально-спортивної бази літніх видів спорту. Народилася у Харкові. Цьогоріч Старікова здобула срібло Олімпійських Ігор у Токіо в індивідуальному спринті. На чемпіонаті світу у 2017 році здобула срібло у дисципліні «гіт». Також Старікова перемогла на чемпіонаті Європи-2020 у дисципліні «кейрін», стала срібною призеркою цих змагань у 2021 році, а також була другою на Європейських іграх-2019.