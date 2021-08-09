Львів'янка Олена Старікова здобула срібло в спринті

Троє львів’ян, які вибороли медалі на літніх Олімпійських іграх в Токіо, отримають від міста подарунки. За «срібло» та дві «бронзи», які здобули львівські спортсмени Олена Старікова, Алла Черкасова та Станіслав Горуна, призери отримають від мерії по квартирі. Про це у понеділок, 9 серпня, розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

«У Львові є традиція: хто привозить олімпійську медаль – отримує від міста квартиру. Ця норма в нас є вже дуже багато років. Цього року ми готуємо для олімпійців три квартири. На сьогодні будь-яка олімпійська медаль є критично цінною, адже між золотом, сріблом і бронзою – мікрони різниці. Наші спортсмени дуже старались, тому отримають приблизно однакові помешкання», – розповів під час ранкового ефіру на радіо «Люкс FM» міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у неділю, 8 серпня, у Токіо в Японії завершились ХХХІІ Олімпійські ігри. За підсумками змагань троє львівських спортсменів отримали медалі. Велогонщиця Олена Старікова здобула срібну медаль, а борчиня Алла Черкасова та каратист Станіслав Горуна вибороли по бронзі. Загалом на Олімпійських іграх українська команда здобула 19 медалей. У загальному медальному заліку наша збірна розташувалася на 44 місці з одним золотом, шістьма срібними і 12 бронзовими. За загальною кількістю медалей Україна посідає 16 місце.