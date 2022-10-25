«Львівська залізниця» змінила курсування частини приміських поїздів до середини листопада. Ці зміни пов'язані з виконанням робіт із ремонту інфраструктури та рухомого складу.

Зокрема, 25, 27, 29, 31 жовтня та 1, 7, 9, 11, 15, 17 листопада цього року регіональний поїзд № 702/702 сполученням Львів – Чернівці – Львів курсуватиме через Стрий – Моршин – Iвано-Франківськ. Графік: Зі Львова у вказані дні поїзд вирушатиме о 16:24, Стрий 17:35-17:37, Моршин 17:52-17:54, Болехів 18:05-18:07, Долина 18:20-18:22, Рожнятів 18:48-18:50, Калуш 19:03-19:05, Iвано-Франківськ 19:52-19:55, далі – за діючим розкладом.

Із Чернівців до Івано-Франківська поїзд курсуватиме за діючим розкладом: Iвано-Франківськ 09:39-09:50, Калуш 10:37-10:42, Рожнятів 11:06-11:09, Долина 11:38-11:40, Болехів 11:55-11:57, Моршин 12:08-12:10, Стрий 12:25-12:27, прибуття до Львова о 13:34.

Також 25, 27, 29, 31 жовтня та 1, 7, 9, 11, 15, 17 листопада не курсуватимуть приміські поїзди № 6411/6414 сполученням Iвано-Франківськ – Ходорів – Iвано-Франківськ; 24 та 25 жовтня цього року не курсуватиме поїзд № 6002 сполученням Львів – Рава-Руська; 25 та 26 жовтня не курсуватиме поїзд № 6001 сполученням Рава-Руська – Львів; 26 жовтня не курсуватиме поїзд № 6315 сполученням Ковель – Вижва; 27 жовтня не курсуватимуть поїзди № 6310 сполученням Вижва – Ковель, № 6373 сполученням Ковель – Ягодин та № 6374 сполученням Ягодин – Ковель; 27 жовтня не курсуватимуть поїзди № 6062/6067 сполученням Львів – Ходорів – Львів;

27 жовтня поїзд № 6441 сполученням Коломия – Ділове курсуватиме лише до ст. Ясіня та зворотно, зі ст. Ясіня – за розкладом поїзда № 6442.

Актуальний розклад руху приміських поїздів «Львівської залізниці» можна переглянути за посиланням.