«Львівська залізниця» повідомила про зміни у русі приміських поїздів
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У середу, 22 лютого, «Львівська залізниця» повідомила про тимчасові зміни у русі приміських поїздів, що курсують у сполученні Коломия – Ділове.
Як вказано у повідомленні залізниці, через ремонт об’єктів інфраструктури зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів. Зокрема впродовж 22-24 лютого поїзд № 6441 сполученням Коломия – Ділове курсуватиме лише до ст. Рахів та зворотно, зі ст. Рахів – за розкладом поїзда № 6442.
Актуальний розклад руху приміських поїздів можна відстежити на сайті «Львівської залізниці».
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