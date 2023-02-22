У середу, 22 лютого, «Львівська залізниця» повідомила про тимчасові зміни у русі приміських поїздів, що курсують у сполученні Коломия – Ділове.

Як вказано у повідомленні залізниці, через ремонт об’єктів інфраструктури зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів. Зокрема впродовж 22-24 лютого поїзд № 6441 сполученням Коломия – Ділове курсуватиме лише до ст. Рахів та зворотно, зі ст. Рахів – за розкладом поїзда № 6442.

Актуальний розклад руху приміських поїздів можна відстежити на сайті «Львівської залізниці».