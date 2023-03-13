Пасажирів просять врахувати зміни під час планування подорожей

Львівська залізниця повідомила про зміни в розкладі руху регіонального поїзда №809/810 Львів – Рахів – Львів із 27 березня. Так, із 27 березня до 10 травня цей поїзд курсуватиме лише у вихідні дні. Нагадаємо, регіональний поїзд 809/810 Львів – Рахів – Львів курсує через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохту, Ясіню, Кваси, Рахів. Як інформував ZAXID.NET, із 12 березня повертається регіональний потяг №807/808 Львів – Коломия – Львів.

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