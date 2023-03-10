«Укрзалізниця» відновлює регіональний експрес зі Львова до Коломиї. Поїзд №807/808 курсуватиме щодня, вартість проїзду становить від 168 грн за квиток у вагоні другого класу. Поїзд курсує через Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин та Стрий.

Про відновлення рейсу №807/808 Львів – Коломия – Львів прес-служба «Укрзалізниці» повідомила у п’ятницю 10 березня. За інформацією залізничників, квитки на «Прикарпатський експрес» можна придбати уже з неділі, 12 березня.

«Із 12 березня повертається рейс №807/808 Львів — Коломия — Львів. Усі оновлені графіки з'являться в застосунку та на сайті синхронно з відкриттям продажу на вказані дати, тож можна не переживати — розклад вашого поїзда не зміниться непомітно», – йдеться у повідомленні.

З Коломиї поїзд відправлятиметься о 06:36 та прибуватиме до Львова о 10:40, зі Львова рейс вируватиме о 18:12 та прибуватиме до Коломиї о 22:23. Вартість проїзду зі Львова до Коломиї становить від 168 грн за квиток у сидячому вагоні другого класу до 229 грн у вагоні першого класу. Зазначимо, вартість квитків також залежить від дня відправлення поїзда.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» продовжила курсування «Прикарпатського експреса» до Львова у серпні 2022 року: до того часу поїзд з Коломиї їздив лише до Ківерців. Поїзд курсує через Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин та Стрий.