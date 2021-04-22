22 квітня Укрзалізниця відновила повноцінне пасажирське сполучення із Чернівецькою областю. Зі Львова до Чернівців поїзди курсуватимуть з 23 квітня.

«У зв’язку зі стабілізацією епідемічної ситуації у Чернівецькій області, відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на Львівській залізниці відновлюється курсування регіонального поїзда № 701/702 сполученням Чернівці – Львів», — повідомили у прес-службі «Львівської залізниці».

Поїзд № 702 відновить роботу 23 квітня. Зі Львова він вирушатиме щодня, окрім середи, о 18:09 і прибуватиме у Чернівці о 22:05 (зупинки у Ходорові 19:06, Івано-Франківську 20:07, Коломиї 20:56, Снятині 21:23).

Поїзд № 701 вирушатиме з Чернівців щодня о 06:04, окрім четверга, з 24 квітня (зупинка у Снятині 06:40, Коломиї 07:08, Івано-Франківську 07:58, Ходорові 08:59). Прибуття до Львова о 09:51.