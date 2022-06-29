Маршрут електрички нещодавно продовжили до Ужгорода

«Львівська залізниця» змінила час курсування поїздів № 7001/7002 сполученням Львів – Ужгород – Львів та №6423 сполученням Iвано-Франкiвськ – Стрий.

З 1 липня поїзд №7001 Львів-Ужгород вирушатиме зі Львова о 07:43 (замість 07:33), буде мати зупинку на станції Задорожна о 08:36-08:37 та прибуватиме в Ужгород о 13:43. У зворотному напрямку з Ужгорода поїзд №7002 вирушатиме о 15:33 (замість 15:38) та прибуватиме до Львова о 21:32.

Нагадаємо, що з 17 червня маршрут цього поїзда №7001/7002, який раніше їздив лише до Мукачева, продовжили до Ужгорода і відтепер він курсує щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі.

Крім того, починаючи з 5 липня, приміський поїзд №6423 сполученням Iвано-Франкiвськ – Стрий вирушатиме з Івано-Франківська о 08:38 (замість 08:49), Угринів 08:44-08:45, Павлівка 08:55-08:56, Ценжiв 09:12-09:25, далі – за чинним розкладом.

Пасажирам варто врахувати ці зміни під час планування поїздок.