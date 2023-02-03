«Львівська залізниця» повідомила про тимчасові зміни у розкладі та маршрутах руху приміських поїздів. Вони стосуються маршрутів зі Львова до Сокаля та Сянок.

Як вказано у повідомленні за 3 лютого, через ремонт рухомого складу та об’єктів інфраструктури зазнає тимчасових змін розклад та маршрут руху деяких приміських поїздів: