«Львівська залізниця» змінила розклад руху приміських поїздів
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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«Львівська залізниця» повідомила про тимчасові зміни у розкладі та маршрутах руху приміських поїздів. Вони стосуються маршрутів зі Львова до Сокаля та Сянок.
Як вказано у повідомленні за 3 лютого, через ремонт рухомого складу та об’єктів інфраструктури зазнає тимчасових змін розклад та маршрут руху деяких приміських поїздів:
- впродовж 6 – 8 лютого приміський поїзд № 6021 сполученням Львів – Сянки курсуватиме лише до ст. Старий Самбір, зворотно зі ст. Старий Самбір – за розкладом поїзда № 6022;
- 11 та 12 лютого не курсуватиме поїзд № 6056 сполученням Львів – Сокаль;
- 12 та 13 лютого не курсуватиме поїзд № 6053 сполученням Сокаль – Львів.
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