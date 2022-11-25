Через ремонтні роботи на коліях та вагонів «Львівська залізниця» змінила розклад руху низки приміських поїздів. Про це у п’ятницю, 25 листопада, повідомила прес-служба перевізника.

Зокрема, 26 листопада не курсуватимуть поїзди №6403/6404 сполученням Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ. 27 листопада не курсуватимуть поїзди №6433/6434 сполученням Коломия – Івано-Франківськ – Коломия. 28 листопада не курсуватимуть поїзди №6441/6442 сполученням Коломия – Ділове – Коломия.

29 листопада не курсуватимуть поїзди №6472/6471 сполученням Коломия – Чернівці – Коломия та №6473/6474 сполученням Чернівці – Вадул-Сірет – Чернівці.

Упродовж 28, 29 листопада не курсуватимуть поїзди №6251/6254 сполученням Тернопіль – Підвисоке – Тернопіль. 29, 30 листопада не курсуватимуть поїзди №6433/6432 сполученням Коломия – Івано-Франківськ – Коломия.

Пасажирів просять урахувати зміни в графіку руху приміських поїздів при плануванні подорожей. Актуальний розклад руху поїздів «Львівської залізниці» можна переглянути за посиланням.