Ракетні удари по містах знеструмили низку залізничних вокзалів

У середу, 23 листопада, «Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів через знеструмлення в результаті російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру в різних областях.

«У результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру маємо знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині. Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяно резервні тепловози. Рух кільцевої електрички у столиці тимчасово призупинено», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці» в Telegram.

У держпідприємстві також повідомили, що знеструмлені залізничні вокзали в низці обласних центрів, вони вже переходять на резервне живлення. Першими відновлені вокзали у Києві, Харкові та Вінниці. Тут розгорнуті укриття та пункти безпечного очікування, пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи.

Нагадаємо, 23 листопада росіяни здійснили чергову ракетну атаку на енергетичні об’єкти по всій Україні.