Львівське обласне радіо UA:Lviv очолила Ірина Сандуляк

СуспільствоЮлія Лавришин, 21 червня4260

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Львівське обласне радіо UA:Lviv очолила Ірина Сандуляк
фото Facebook Ірини Сандуляк
Нова очільниця суспільного радіо UA:Lviv Ірина Сандуляк

Радіо UA:Lviv (колишнє львівське обласне радіо), яке входить в структуру Національної суспільної телерадіокомпанії, очолила відома львівська журналістка, редакторка та ведуча Ірина Сандуляк. Про це 21 червня у Facebook повідомила генеральна продюсерка суспільного телебачення UA:Lviv Уляна Антоник.

Сама Ірина Сандуляк підтвердила ZAXID.NET цю інформацію та уточнила, що працюватиме на посаді в. о. продюсера суспільного радіо UA:Lviv.

42-річна Ірина Сандуляк – випускниця факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка. Ще навчаючись в університеті, почала працювати репортеркою радіо «Люкс FM». Пізніше працювала керівницею служби інформації радіо «Львівська хвиля», «Головних новин Львова» на ТРК «Люкс» та власною кореспонденткою телеканалу «К1». Згодом працювала шеф-редакторкою і програмною директоркою телеканалу новин «24», радіо «FM Галичина» та телеканалу ZIK. Останні кілька років співпрацювала із телеканалом Current Time «Радіо Свобода».

Ірина Сандуляк одружена із першим заступником голови Львівської обласної ради Андрієм Білоусом. Подружжя виховує чотирьох дітей.

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