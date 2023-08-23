Депутати Львівської міської ради на засіданні 21 серпня погодили виплати дітям загиблих і поранених захисників. Ідеться про 50 тис. грн, які будуть виплачувати раз на рік до досягнення дитиною повноліття.

Виплати зможуть отримати діти захисників та захисниць, які загинули або вважаються зниклими безвісти. У пояснювальній записці до ухвали вказано, що зараз на обліку міста є 394 дитини, батьки яких загинули внаслідок війни з Росією. З них 265 дітей втратили одного з батьків після повномасштабного вторгнення 24 лютого 22 року.

За підрахунками мерії, на ці виплати необхідно 19,7 млн грн. Їх виділять із міського бюджету після перерозподілу коштів. Ці гроші вони зможуть використати на навчання або оздоровлення.Їх виплачуватимуть через Центр надання послуг учасникам бойових дій.

Зазначимо, що раніше у Львові дітям учасників АТО/ООС, які загинули (зникли безвісти) або померли, та дітям Героїв Небесної Сотні, виплачували матеріальну допомогу 10 тис. грн до дня Святого Миколая, а також надавали одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення.