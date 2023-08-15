Щорічні стипендії з міського бюджету діти отримуватимуть до досягнення повноліття

У Львові неповнолітнім дітям, батьки яких загинули на війні, виплачуватимуть щорічну допомогу по 50 тис. грн з міського бюджету. Відповідну програму депутати затвердять на найближчій сесії. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Громада міста має дбати про кожну дитину, яка втратила свого тата чи втратила найрідніших. Тому спільно з депутатами міської ради ми прийняли рішення встановити річну стипендію у розмірі 50 тис. на рік, яку дитина може потратити на освіту, оздоровлення», – розповів Андрій Садовий у відеозверненні, поширеному у вівторок, 15 серпня.

За словами мера, такі стипендії діти загиблих героїв отримуватимуть до досягнення повноліття.

У міському управлінні соціального захисту зазначили, що станом на 14 серпня у Львівській громаді проживає 415 дітей, яким передбачена така виплата.

Раніше у Львові дітям учасників АТО/ООС, які загинули (пропали безвісти) або померли, та дітям Героїв Небесної Сотні, виплачували матеріальну допомогу 10 тис. грн до свята Миколая. Також надавали одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення.