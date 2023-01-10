В Івано-Франківську батькам новонароджених дітей виплачуватимуть 20 тис. грн одноразової допомоги. Якщо тато чи мама дитини військові, то сума допомоги складатиме 50 тис. грн. Виплати зможуть отримати усі батьки дітей з Франківська, які народилися з 1 січня 2023 року. Ці кошти виплачуватимуть окремо від стандартної державної грошової допомоги при народженні дитини.

Про запровадження виплат для батьків новонароджених повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, невдовзі у місті запрацює спеціальна програма допомоги для батьків новонароджених.

«Щоб франківців більшало, будемо заохочувати сім‘ї грошима. Якщо ви з нашої громади і народили малюка у 2023 році у міському пологовому, то зможете отримати разову допомогу 20 тис. грн, а якщо тато або мама дитинки військові, то 50 тис. грн», — зазначив Руслан Марцінків.

Також міський голова додав, що батьки дітей, які народилися з 1 січня 2023 року у франківському перинатальному центрі також зможуть отримати виплати, коли програма запрацює. Про час, місце та умови подачі документів мерія повідомить додатково.

Зазначимо, в Україні діє програма виплат батькам новонароджених. У 2023 році грошова допомога при народженні дитини складає понад 41 тис. гривень. Виплати батьки отримують поступово – спочатку 10,3 тис. грн, а далі – 860 грн щомісяця протягом трьох років.