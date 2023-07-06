У Львові ліквідували теплопостачальне підприємство «Залізничнетеплоенерго» та приєднали його до ЛМКП «Львівтеплоенерго». Відповідне рішення ухвалили депутати Львівської міськради на засіданні 6 липня.

«Залізничнетеплоенерго» обслуговує Залізничний та частково Шевченківський район Львова. За словами заступниці міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, працівників «Залізничнетеплоенерго» переведуть на роботу до приєднаного комунального підприємства, а також створять наглядову раду. Крім цього, цим рішенням депутати заборонили відчужувати чи передавати в концесію комунальне майно розформованого ЛКП.

Під час засідання сесії Ірина Маруняк зазначила, що в результаті об’єднання буде змога оптимізувати виробничі процеси і економити кошти на електроенергію і газ в сумі 30 млн грн в рік. Також, зазначають у міськраді, суттєва економія буде й на зарплатах.

«Це історичне рішення. Працівники “Залізничнетеплоенерго” будуть забезпечені робочими місцями. Будемо діяти максимально прозоро і відкрито. Напрацюємо комплексну стратегію розвитку “Львівтеплоенерго” і утворимо наглядову раду. Переконаний, що громада міста виграє від цього рішення», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Цю ухвалу намагались прийняли й на попередніх сесіях, однак депутати наполягали, що під час обʼєднання працівники «Залізничтеплоенерго» втратять роботу. Після дискучій на засіданні 6 липня 42 депутати ЛМР проголосували за ліквідацію «Залізничтеплоенерго». Загалом на підприємстві працює 365 працівників. Процес реорганізації триватиме кілька місяців.