Депутати ЛМР наполягають на перейменуванні київської консерваторії

Депутати Львівської міської ради у четвер, 28 березня, звернулися до президента, премʼєр-міністра та тимчасового виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики України з проханням перейменувати Національну музичну академію імені Чайковського та забрати з назви ім'я російського композитора. Депутати зазначають, що неприпустимо, коли найпрестижніший осередок музичної освіти в Україні має ім'я одного з символів «великої російської культури». Зі зверненням виступила депутатка від «Самопомочі» Юлія Хомчин.

«На одинадцятий рік військової агресії Росії проти України, на третій рік повномасштабної війни Росії проти України, у черговий день, коли кожна людина в Україні може стати ціллю для російської ракети, ми, депутати Львівської міської ради, звертаємося до вас із проханням в межах передбачених законодавством повноважень посприяти перейменуванню Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського у Києві, а саме усуненню із назви закладу імені Петра Чайковського», – йдеться у зверненні до уряду та президента.

На думку депутатів, нинішня назва музичної академії є наслідком русифікації та імперської політики. Противники перейменування посилаються на українське коріння Чайковського, однак, як наголошують у ЛМР, сам композитор так себе не ідентифікував. Крім цього, у контексті того, як Росія позиціонує Чайковського, неможливо сприймати постать музиканта лише в культурній площині.

Нагадаємо, що у червні 2022 року Київська консерваторія відмовилась забирати з назви ім'я Петра Чайковського, яке має з 1940 року. У зверненні наполягали саме на українському корінні композитора. У вченій раді академії зазначили, що бояться отримати фінансові втратити через перейменування.

У грудні 2022 року тодішній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомляв, що колектив консерваторії проігнорував рекомендації профільного комітету Верховної Ради, Експертної Ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму. Крім цього, керівництво вишу ігнорує студентів, які виступають за перейменування.

Через відмову забирати з назви ім'я російського композитора у березні 2023 року звільнилась професорка кафедри історії світової музики Національної музичної академії України Олена Корчова, яка викладала з 2000 року. Вона написала, що тепер «вільна від сорому "чайковського миру"».