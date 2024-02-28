Композитор Ілля Разумейко протестує під НМАУ

Українські композитори оприлюднили звернення, у якому виступили проти «українізації» Петра Чайковського. Вони висловились щодо неможливості повернення його імені в культурну спадщину України. Його підписали близько 20 композиторів, зокрема такі відомі і в Україні, і за її межами як Андрій Бондаренко, Ілля Разумейко, Золтан Алмаші, Алла Загайкевич, а також диригент Міхеїл Менабде, піаніст Павло Гінтов та інші.

Це звернення виникло у відповідь на рішення учасників круглого столу «Повернення та збереження культурної спадщини України в умовах російсько-української війни» від 20 лютого 2024 року, в якому його автори просять владу України, включно із президентом Володимиром Зеленським, розробити та впровадити «Програму повернення українських митців», серед яких є ім'я Чайковського. Круглий стіл відбувся в Національній музичній академії України ім. Чайковського за участі третього Президента України Віктора Ющенка, ректора НМАУ ім. Чайковського Максима Тимошенка, голови наглядової ради НМАУ Василя Чернеця, радниці МКІП Діани Трими, директора держпідприємства «Кримський дім» Ахтема Сеітаблаєва, академіка НАН України Миколи Жулинського, голови Національної спілки композиторів України Ігоря Щербакова тощо.

Окрім Чайковського учасники круглого столу називають також Антона Чехова, Іллю Рєпіна, Казимира Малевича, Архипа Куїнджі, Івана Айвазовського, Антона Лосенка, Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, Артема Веделя.

Вони особливо наголошують, що Чайковський – «українець козацького роду Чайок, геній світової музики, який непідвладний імперській політичній ідеології».

Такий круглий стіл став продовженням боротьби за перейменування НМАУ, яке триває уже майже два роки. Нагадаємо, ще у червні 2022 року вчена рада музичної академії імені Петра Чайковського виступила за те, щоб зберегти його ім’я у назві вишу. Такі відомі та значущі для української культури викладачі як музикознавці Олена Корчова та Юрій Чекан, композиторка Алла Загайкевич, залишили академію на знак протесту.

Композитори висловили незгоду з рішенням круглого столу та наголосили, що ім’я Чайковького неможливо повернути Україні, адже воно ніколи не належало до української спадщини.

Митці також навели аргументи, чому Чайковського не можна вважати українцем:

народився, здобув освіту і сформувався як особистість саме на теренах Росії (на відміну від Д. Бортнянського, М. Березовського та А. Веделя);

мав на 50% російське походження (Посохови, Попови) і, частково, французьке (Асьє) та австрійське (Віттіг);

не написав жодного твору на українські тексти, натомість писав майже виключно на російські тексти (на відміну від свого сучасника М. Лисенка), окремі твори – також на французькі;

у листуваннях, що збереглися, ідентифікував себе як «росіянин у цілковитому розумінні цього слова», а щодо українців вживав слово «хохол».

«Популяризація українського мистецтва є однією з найважливіших задач культурної дипломатії України. На жаль, у світі досі маловідомими лишаються твори українських композиторів, навіть таких як М.Лисенко, М.Леонтович чи Б.Лятошинський. Тож, маємо докладати зусилля до популяризації творчості саме українських композиторів, а не російських», – йдеться у звернені.

Також музиканти наголошують, що боряться за право на самоідентифікацію, право говорити українською мовою і право бути українцями. І в такому випадку не варто намагатися примусово «повертати» митців, які зробили свій усвідомлений вибір на користь іншої країни, іншої культури і іншої мови.

«У розв’язаній проти нас війні росіяни широко використовують дезінформацію, сфальсифіковані дані та пропаганду імперських міфів. Ми маємо протиставляти міфам правдиву історію, а не власні міфи і фальсифікації», – додають ті, хто підписав звернення.

Нагадаємо також, що Український інститут національної пам'яті у своєму висновку чітко пояснив, чому Чайковський є елементом колонізаторської політики.

Таке звернення стало не єдиною реакцією на чергову спробу зберегти ім’я Чайковського у назві НМАУ. Відомий композитор Ілля Разумейко влаштував одиночний пікет під стінами академії.

«Сьогодні простояв три години з невеликим плакатом на вході до НМАУ імені Чайковського, для того щоб поговорити з викладачами та студентами, зараз намагаюсь сформулювати щось про те, що я там побачив і почув, але це реально важко. Те, що знаходиться за дверима будівлі на Майдані –це реальне жахіття. Це не 2013 рік, і навіть не 2003... Реакції викладачів, в основному двух типів: 1)сором‘язливо відводять очі, типу вони не бачать плакату, і пробігають мімо; 2) При виді плакаті корчать страшні рожі, і, не ховаючись, нагло звертаються до мене російською», – написав він.

Доктор музикознавства, відомий дослідник та викладач Юрій Чекан оприлюднив заяву про вихід зі Спілки композиторів, у якій заявляє, що не бачить «для себе жодної можливості надалі перебувати в рядах НСКУ». Таке своє рішення Чекан пояснює тим, що під зверненням учасників круглого столу до української влади стоїть і підпис голови НСКУ Ігоря Щербакова.

До протестів долучився і Львівський органний зал.

«Ви могли помітити, що в описах подій та біографіях музикантів ми намагаємося уникати імені російського композитора в назві Національної музичної академії. Ми вважаємо, що імʼя російського композитора Петра Чайковського має бути вилучено з назви головного навчального закладу для музикантів в Україні», – йдеться у заяві.

«Чайковський міцно асоціюється у світі з російською культурою. Більше того: Росія використовує його імʼя для просування своїх імперських наративів у світі. Українцям є ким пишатися! Українська музика багата на постаті, імена яких вартують того, щоб їх носила Національна музична академія», – додають в органному залі.

Нагадаємо також, що триває скандал довкола виконання українськими приватними балетними трупами балетів Чайковського за кордоном у той час, коли театри деяких країн вилучають російську музику репертуару, щоб підтримати Україну.